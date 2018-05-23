Rus iş adamı Rashnikov'un lüks yatı Bodrum'da

Rus iş adamı Victor Rashnikov'a ait olduğu belirtilen yat, Bodrum ilçesi açıklarına demirledi.

Dünyanın sayılı zenginlerinden Victor Rashnikov'un süper lüks yatı "Ocean Victory" bugün akşam saatlerinde Karaada önlerine demirledi.

Datça'dan geldiği öğrenilen 140 metre uzunluğundaki 6 katlı yatın üzerinde bir helikopter bulunuyor.

"Demir Kralı" olarak anılan Rashnikov'un yatta olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken, yatın bir süre daha ilçede kalacağı, yarın bir grup misafiri ağırlayacağı öğrenildi.

