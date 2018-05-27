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Rus iş adamı Rashnikov'un lüks yatı Kuşadası koylarında

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 21:05 | Son Güncelleme

Rus iş adamı Rashnikov'un lüks yatı Kuşadası koylarında

Rus iş adamı Victor Rashnikov'a ait olduğu belirtilen "dev" yat, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarına demirledi.

Dünyanın sayılı zenginlerinden demir-çelik taciri Victor Rashnikov'un süper lüks yatı "Ocean Victory", Muğla’nın Bodrum ilçesinden Kuşadası’na geldi.

Lüks yat, akşam saatlerine kadar Kuşadası Yat Limanı açıklarına demirledi. 140 metre uzunluğundaki 6 katlı yat, bir süre Kuşadası Körfezi’nde dolaştı. 50 personelin olduğu öğrenilen yattaki helikopterin ise platformla tekne içine alındığı kaydedildi.

"Demir Kralı" olarak da anılan Rashnikov'a ait yatın bir süre daha Kuşadası’nda bulunacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası körfezi "Ocean Victory" Victor Rashnikov

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