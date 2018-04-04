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Rus istihbaratından şaşırtan açıklama: Türkiyenin sayesinde başardık!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 11:18 | Son Güncelleme

Rusya Federal Güvenlik Servisi Direktörü Bortnikov, “Türk ortaklarımızdan aldığımız bilgi sayesinde terör saldırısını önlemeyi başardık” dedi.

Rus istihbaratından şaşırtan açıklama: Türkiyenin sayesinde başardık!

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, Türkiye ve ABD’nin verdiği bilgiler sayesinde ülkede yılbaşı kutlamalarına yönelik iki terör saldırısını önlediklerini bildirdi.

Bortnikov, 7. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada ABD’nin yeniyıl kutlamalarında St. Petersburg’ta bir terör saldırısı için hazırlık yapıldığına dair Rus istihbaratını bilgilendirdiğini belirtti.

Türkiye’nin de Rusya'da yılbaşı kutlamalarında planlanan başka bir saldırı ile ilgili Rus istihbaratını uyardığını kaydeden Bortnikov, “Türk ortaklarımızdan aldığımız bilgi sayesinde terör saldırısını önlemeyi başardık.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Federal Güvenlik Servisi Aleksandr Bortnikov Türkiye

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bize faydası yok ama! Hoş ösodan almıştır bizimkiler istihbaratı
Bir şeyden de memnun olun be kardeşim.
TEŞEKKÜRLER PUTİN:)BİZ DE SİZİN SAYENİZDE NELER BAŞARDIK BİR BİLSENİZ!!!
darbe girişimi de Russia haber vermiştir
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