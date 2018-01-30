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Rus jetinden, ABD uçağına Karadeniz'de yapılan önleme

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 00:27 | Son Güncelleme 6 saat önce

- ABD Avrupa Kuvvetleri Donanma Komutanlığı: - "Su-27'nin, EP-3 uçağına 5 fit mesafeye kadar yaklaşması ve EP-3'ün güzergahına girmesi ile EP-3'ün, S-27'nin kuyruk türbülansında uçmasına neden olduğu için bu temasın tehlikeli olduğunu değerlendirdik"

WASHINGTON (AA) - ABD Avrupa Kuvvetleri Donanma Komutanlığı, bir Rus savaş uçağının ABD'ye ait bir EP-3 tipi keşif uçağına 2 saat 40 dakika boyunca Karadeniz'de önleme yaptığını belirtti.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, EP-3 Aries tipi keşif uçağına, Karadeniz'de uluslararası hava sahasında uçarken bir Rus Su-27 uçağı tarafından önleme yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Su-27'nin, EP-3 uçağına 5 fit mesafeye kadar yaklaşması ve EP-3'ün güzergahına girmesi ile EP-3'ün, S-27'nin kuyruk türbülansında uçmasına neden olduğu için bu temasın tehlikeli olduğunu değerlendirdik." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın uluslararası hava sahasında uçma hakkını tanıdıkları ifade edilen açıklamada, Amerikan uçağının uluslararası hukuka uygun faaliyet yürüttüğü, Rusya'nın bu önlemesi konusunda provokatif davranmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, önlemenin 2 saat 40 dakika sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'ye ait EP-3E Aries II tipi keşif uçağına, Karadeniz üzerinde Rus jeti tarafından önleme yapıldığını, Rus jetinin havalanmasının ardından keşif uçağının, rotasını değiştirerek Rusya sınırından uzaklaştığını bildirmişti.

(AA)

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