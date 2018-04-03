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Rus lider Putin: "(S400'lerde) Ortak imalat ve teknoloji ihracatı güven meselesi değil, tamamen ticari bir meseledir. Herhangi bir sınırlama yok."

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 20:57 | Son Güncelleme

Rus lider Putin: "(S400'lerde) Ortak imalat ve teknoloji ihracatı güven meselesi değil, tamamen ticari bir meseledir. Herhangi bir sınırlama yok."

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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