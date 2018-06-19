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Rus muhalefet lideri halkı sokağa çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 11:42 | Son Güncelleme

Muhalif eylemci Aleksey Navalnıy, halka emeklilik yaşının yükseltilmesine ilişkin tasarıyı protesto etmeleri çağrısında bulundu

Rusya'da "Yolsuzlukla Mücadele Fonu" kurucusu Aleksey Navalnıy, hükümetin emeklilik yaşının yükseltilmesine ilişkin tasarısını protesto etmek üzere halka sokağa çıkmaları çağrısında bulundu.

Muhalif eylemci Navalnıy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda emeklilik yaşının erkeklerde 65’e, kadınlarda 63’e yükseltilmesinin “suç” olduğunu savundu.

Navalnıy, “İstatistiksel olarak Rusya’da erkeklerin yüzde 40’ı, kadınların da yüzde 20’si emekli olacakları yaşı göremeyecek. Dün kime oy verdiğinizin bir önemi yok. Şimdi sokağa çıkın yoksa yarın emekliliğinizi göremeyeceksiniz.” ifadelerini kullandı.

Protesto gösterilerinin Dünya Kupası maçlarının oynanmadığı şehirlerde düzenlenmesine ilişkin 1,2 milyon imza toplandığını belirten Navalnıy, halkı 1 Temmuz’da tasarıyı protesto etmeye çağırdı.

Rus hükümeti, gelecek yıldan itibaren emeklilik yaşının kademeli şekilde erkekler için 60’tan 65’e, kadınlar için de 55’ten 63’e yükseltilmesini öngören tasarısını 14 Haziran'da Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
DUMA emeklilik Navalnıy Rusya

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