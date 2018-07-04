Rus Müzik Grubu Viagra, Antalya'da konser verdi

Rusya’nın sevilen müzik grubu Viagra, Antalya'da konser verdi.
Ünlü Rus müzik grubu Viagra, Belek turizm merkezindeki bir otelde sahne alarak, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Yaklaşık iki saat süren konseri, çoğunluğunu Rus ve Ukraynalılardan oluşan yaklaşık bin civarında turist dinledi. Grup üyeleri, konserin sonunda "Antalya’da olmak, burada sizlerle buluşmak çok güzel" diyerek izleyicileri selamladı.
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