HABER

Rus öğrencilerden 2'nci Dünya Savaşı gazisine vefa

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 17:51 | Son Güncelleme

RUSYA Federasyonu'nun, 2'nci Dünya Savaşı'nda Hitler yönetimindeki Almanya'ya karşı elde ettiği zaferin yıl dönümü olan 9 Mayıs'ta, Ruslar, ikinci vatanı olarak kabul ettikleri Antalya'da Zafer Günü'nü kutladı.

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)RUSYA Federasyonu'nun, 2'nci Dünya Savaşı'nda Hitler yönetimindeki Almanya'ya karşı elde ettiği zaferin yıl dönümü olan 9 Mayıs'ta, Ruslar, ikinci vatanı olarak kabul ettikleri Antalya'da Zafer Günü'nü kutladı. Antalya'daki Rus öğrenciler, savaşta doktor olarak görev yapan gazi Valentina Latifova'yı (96) evinde ziyaret etti. Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sını yenerek 6 yıl süren 2'nci Dünya Savaşı'na son vermesinin 73'üncü yıl dönümü, Rusların yoğun olarak yaşadığı Antalya'da çeşitli törenlerle kutlandı. Antalya'da 2000 yılından bu yana Rusya Federasyonu Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre Rus ailelerin çocuklarının eğitim gördüğü Uluslararası Eduant Özel Rus Okulu'nda, Zafer Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Öğrenciler 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu, ardından zaferin anısına balonlar uçurdu. Zafer Günü nedeniyle 2'nci Dünya Savaşı'nın Rus kahramanlarının fotoğraflarıyla savaş dönemine ait fotoğrafların yer aldığı serginin de açıldığı kutlamalarda, Moskova'da düzenlenen geleneksel Zafer Geçit töreniyle eş zamanlı öğrenciler de Rus kahramanların fotoğraflarıyla temsili geçit töreni gerçekleştirdi. Öğrenciler ve öğretmenler yakalarına Zafer Günü'nü temsil eden siyah turuncu Aziz Georgiy kurdelesi taktı. ÖĞRENCİLERE ZAFER ANLATILIYOR 2'nci Dünya Savaşı'nda Hitler'e karşı Rusya'nın tüm dünya için önemli bir zafer kazandığını belirten Rus Okulu Müdürü Victor Bikkenev, ülkelerinde her yıl kutlanan bu önemli günü Antalya'da yaşayan Ruslar olarak da kutladıklarını söyledi. Bu savaşı ve kazanılan zaferin önemini öğrencilere ders olarak anlattıklarını da belirten Bikkenev, bu savaşta 20 milyon Rus vatandaşın yaşamını yitirdiğini vurguladı. SAVAŞIN 96 YAŞINDAKİ CANLI TANIĞI Rus öğrenciler okuldaki kutlama programının ardından 2'nci Dünya Savaşı'nda doktor olarak görev yapan ve yaklaşık 10 yıldır Antalya'da yerleşik yaşayan savaş gazisi Valentina Latifova'yı evinde ziyaret etti. Öğrenciler, çiçekler ve 9 Mayıs anısına yaptıkları resimleri Valentina Latifova'ya armağan etti. EŞİYLE SAVAŞTA TANIŞTI Ziyarette Valentina Latifova'nın Antalya'da yaşayan torunu Elvira Tükel, 1922 doğumlu olan babaannesinin 10 yıldır Antalya'da yaşadığını söyledi. Valentina Latifova'nın tıp fakültesini bitirdikten sonra doktor olarak kendi rızasıyla orduya katıldığını belirten Tükel, "Orduda Baltık cephesinde görev yapmış ve en son Estonya'dayken savaş bitmiş. Orada dedem Mabud Latifov'la tanışmışlar. Dedem oranın baş doktoru, babaannem de yardımcı doktoruydu. Savaştan sonra 1946 yılında evlenmişler. Babaannemin savaş hikayesi çok büyüktür. Birçok madalyası var. Kahramanlık madalyaları. Binlerce kişiyi tedavi etmişler. Savaş ortamından da fotoğrafları var. Minyon tipli olduğu için çocuk gibi herkes onu korumaya çalışıyormuş" dedi.

Dolar tutulamıyor! Rekor üstüne rekorDolar tutulamıyor! Rekor üstüne rekor
Millet İttifakı'na bir parti daha katılıyor!Millet İttifakı'na bir parti daha katılıyor!
Eski Bakan'a büyük tepki! Ölüm anı fotoğrafı paylaşıldıEski Bakan'a büyük tepki! Ölüm anı fotoğrafı paylaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

Başbakan'a benzeyen yarışmacı Murat Yıldırım'ı şaşkına uğrattı

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

3 liseliyi bıçaklayıp kaçtı!

3 liseliyi bıçaklayıp kaçtı!

Çorum'da gizemli kız turizmi

Çorum'da gizemli kız turizmi

Kastamonu'da vahşice katledilen 5 kişilik aile, tek tabutta defnedildi

Kastamonu'da vahşice katledilen 5 kişilik aile, tek tabutta defnedildi

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

'Jet Fadıl' mağduru ile hakim arasında ilginç diyalog

'Jet Fadıl' mağduru ile hakim arasında ilginç diyalog

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.