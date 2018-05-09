Rus öğrencilerden 2'nci Dünya Savaşı gazisine vefa

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)RUSYA Federasyonu'nun, 2'nci Dünya Savaşı'nda Hitler yönetimindeki Almanya'ya karşı elde ettiği zaferin yıl dönümü olan 9 Mayıs'ta, Ruslar, ikinci vatanı olarak kabul ettikleri Antalya'da Zafer Günü'nü kutladı. Antalya'daki Rus öğrenciler, savaşta doktor olarak görev yapan gazi Valentina Latifova'yı (96) evinde ziyaret etti. Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanya'sını yenerek 6 yıl süren 2'nci Dünya Savaşı'na son vermesinin 73'üncü yıl dönümü, Rusların yoğun olarak yaşadığı Antalya'da çeşitli törenlerle kutlandı. Antalya'da 2000 yılından bu yana Rusya Federasyonu Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre Rus ailelerin çocuklarının eğitim gördüğü Uluslararası Eduant Özel Rus Okulu'nda, Zafer Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Öğrenciler 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu, ardından zaferin anısına balonlar uçurdu. Zafer Günü nedeniyle 2'nci Dünya Savaşı'nın Rus kahramanlarının fotoğraflarıyla savaş dönemine ait fotoğrafların yer aldığı serginin de açıldığı kutlamalarda, Moskova'da düzenlenen geleneksel Zafer Geçit töreniyle eş zamanlı öğrenciler de Rus kahramanların fotoğraflarıyla temsili geçit töreni gerçekleştirdi. Öğrenciler ve öğretmenler yakalarına Zafer Günü'nü temsil eden siyah turuncu Aziz Georgiy kurdelesi taktı. ÖĞRENCİLERE ZAFER ANLATILIYOR 2'nci Dünya Savaşı'nda Hitler'e karşı Rusya'nın tüm dünya için önemli bir zafer kazandığını belirten Rus Okulu Müdürü Victor Bikkenev, ülkelerinde her yıl kutlanan bu önemli günü Antalya'da yaşayan Ruslar olarak da kutladıklarını söyledi. Bu savaşı ve kazanılan zaferin önemini öğrencilere ders olarak anlattıklarını da belirten Bikkenev, bu savaşta 20 milyon Rus vatandaşın yaşamını yitirdiğini vurguladı. SAVAŞIN 96 YAŞINDAKİ CANLI TANIĞI Rus öğrenciler okuldaki kutlama programının ardından 2'nci Dünya Savaşı'nda doktor olarak görev yapan ve yaklaşık 10 yıldır Antalya'da yerleşik yaşayan savaş gazisi Valentina Latifova'yı evinde ziyaret etti. Öğrenciler, çiçekler ve 9 Mayıs anısına yaptıkları resimleri Valentina Latifova'ya armağan etti. EŞİYLE SAVAŞTA TANIŞTI Ziyarette Valentina Latifova'nın Antalya'da yaşayan torunu Elvira Tükel, 1922 doğumlu olan babaannesinin 10 yıldır Antalya'da yaşadığını söyledi. Valentina Latifova'nın tıp fakültesini bitirdikten sonra doktor olarak kendi rızasıyla orduya katıldığını belirten Tükel, "Orduda Baltık cephesinde görev yapmış ve en son Estonya'dayken savaş bitmiş. Orada dedem Mabud Latifov'la tanışmışlar. Dedem oranın baş doktoru, babaannem de yardımcı doktoruydu. Savaştan sonra 1946 yılında evlenmişler. Babaannemin savaş hikayesi çok büyüktür. Birçok madalyası var. Kahramanlık madalyaları. Binlerce kişiyi tedavi etmişler. Savaş ortamından da fotoğrafları var. Minyon tipli olduğu için çocuk gibi herkes onu korumaya çalışıyormuş" dedi.

