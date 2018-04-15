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Rus ressam marküteri sanatıyla Kur'an'dan 20 ayeti tablolaştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 12:56 | Son Güncelleme

Antik çağdan bu yana sarayları süsleyen marküteri sanatını kullanan Rus asıllı ressam Gorovoy, Kur'an-ı Kerim'den 20 ayeti tablo haline getirdi

BİŞKEK (AA) - NEZİR ALİYEV - Kırgızistan'da farklı renklerde ahşabın kesilerek iç içe yerleştirildiği marküteri sanatıyla uğraşan 69 yaşındaki Rus asıllı ressam, dekoratör ve tasarımcı Vladimir Gorovoy, Kur'an-ı Kerim'den 20 ayeti tablolaştırdı.

Ömrünü ahşap oyma ustalığına adayan Gorovoy, antik çağdan bu yana genellikle devlet saraylarını süsleyen, 3 bin yıllık geçmişe sahip marküteri sanatını tablolarla yaşatıyor.

Küçük atölyesinde 14 yıldır çalışmalarını sürdüren ressam Goroyov, felsefi yaklaşım, sanat ve ustalık becerileri gerektiren bu sanatını, farklı desen ve renklerde ahşap kaplamaları, maket bıçağı, beyaz tutkal, pres aleti, kağıt bandı ve mat cila gibi malzemeleri kullanarak icra ediyor.

Kırgızistan'da ilk ve tek marküteri ustası olarak bilinen Gorovoy'un tabloları, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığına ait kongre ve toplantı salonlarının yanı sıra Rusya ve Kazakistan devlet başkanların çalışma odalarını da süslüyor.

Gorovoy, Sovyetler Birliği döneminde inşa edilen ve bugün çeşitli meslek sahiplerinin kullandıkları binanın son katında yer alan atölyesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'den 20 ayeti hazırlayarak tablolaştırdığını anlattı.

Marküterinin pahalı bir "saray sanatı" olduğunu belirten Gorovoy, İslam ayetlerini işlediği tabloları sergilemek için destek aradığını söyledi.

Ahşap üzerine Kur'an-ı Kerim ayetlerini işlemek fikrinin farklı bir şey yapma arzusundan doğduğunu hatırlatan Gorovoy, çalışmasını şu şekilde anlattı:

"Bir sergiye hazırlanırken aklıma ayetler geldi çünkü ayetler çok güzel bir kaligrafidir. Hat, çok güzel bir sanattır ve beni çok etkilemiştir. Müftülüğe başvurdum. Bana 20 ayet verdiler. Çok güzel bir çalışma oldu. Ayrıca ayetlerden birinin Müslümanlığı kabul etmek için okunması gereken bir ayet olduğunu öğrendim. Bu çok güzel bir şey. Ayetleri hazırlarken kendimi çok iyi hissediyorum. Sıcaklığı ve bunun kutsal bir iş olduğunu anlıyorum."

Gorovoy, insanların dine bağlı kalmasının önemli olduğunu dile getirerek, "İnsanların, ayetlerin olduğu bu tablolara bakarak (Ne kadar güzel) demelerini istedim ve dine bağlı kalsınlar diye yaptım vermek istediğim etki bu çünkü çevre insan kimliğini belirler." diye konuştu.

Eserlerinde portre yapmayı tercih etmediğine de işaret eden Gorovoy, "Artık öyle bir döneme geldim ki insanların talebini değil, kendi iç dünyamın talebini yerine getiriyorum. İnsan resmini yapmayı sevmiyorum. Oysa doğa ve bitki resmini hazırlarken zevk alıyorum. İnsan da bir ağız, iki göz bir burun var. Doğa ve bitkilerde ise binlerce ve milyonlarca detay var. Kendimi bu derinliğe atıyorum ve bununla yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

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Ayet intarsia sanatı Kırgızistan marküteri ustası ressam Vladimir Gorovoy

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