Rus saadet zincirinin Türkiye halkası koptu

Rusya’da kurulan ve dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren ‘MMM’ (Mavrodi Maksim Mavrodi) Saadet Zinciri’nin Türkiye şebekesine yönelik İstanbul merkezli 16 ilde yapılan son operasyonla yapı çökertildi. Operasyon, 25 kişinin bu yapı tarafından dolandırıldığını belirterek polise başvurmasıyla başladı. İstanbul Emniyeti’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada MMM Türkiye ile ilgili ilginç bilgiler ortaya çıktı. Gazetevatan'dan Mehmet Ali Demir'in haberine göre; 1994 yılında Rusya’da kurulan matematik dehası olarak gösterilen Sergey Mavrodi tarafından kurulan sistem kısa sürede 20 milyon üyeye ulaştı. Ama sistemin tıkanması ve şirketin iflas etmesiyle birlikte Mavrodi tutuklandı. 2007 yılında yeniden hayata geçen MMM sistemi kendine yeni yerler aradı ve 2015 yılında Türkiye’de faal olarak çalışmaya başladı. EN AZ 4 BİN MAĞDUR VAR Şebeke “mmmturket.net isimli internet adresi üzerinden çalışırken, bazı televizyon kanallarında da yoksul insanlara yardım görüntüleri ile sistem tanıtılıyordu. İki yıl boyunca binlerce kişinin üye olduğu sistem 2017’de çöktü. Sistem güncelleniyor dense de para yatıran binlerce kişi alacaklarını alamadı.

Polisin ilk tespitlerine göre MMM’den şikayetçi olan 25 kişinin 1 milyon 250 bin lirası dolandırıldı. Ancak farklı illerde şikayetçi olan ve henüz emniyete gitmeyen mağdurlar olduğu da belirtildi. Dijital incelemelerde yapının en az 4 bin kişiyi dolandırdığı belirlendi. Vurgun yapılan paranın ise milyonlarca lirayı bulduğu hesaplandı. ÇİFTLİK BANK'A ÖRNEK OLMUŞ Saadet zinciriyle ilgili yapılan araştırmada, şebekenin yatırılan paraları kripto paraya çevirdiği de ortaya çıktı. Paraların büyük kısmının bu şekilde yurt dışına transfer edildiği anlaşıldı. Ayrıca Çiftlik Bank vurgununu yapan Mehmet Aydın’ın da Sergey Mavrodi’den etkilendiği ve MMM’yi model aldığı öne sürüldü. Aydın’ın bunu farklı ortamlarda dile getirdiği iddia edildi. Sistemin kurucusu Sergey Mavrodi, Rusya’daki faaliyetlerinin yasaklanmasının ardından bu ülkeden ayrıldı. Bilinmeyen bir yerde yaşamını sürdüren Mavrodi, bu kez sistemi Hindistan, Endonezya, Malezya, Hong Kong, Bangladeş, Filipinler, Tayland ve Peru gibi ülkelerde yaygınlaştırdı. Son kurban ülkesi ise Türkiye oldu. Birçok ülke tarafından aranan Mavrodi’nin nerede olduğu hâlâ bilinmiyor.