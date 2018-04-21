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Rus savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan aynı anda geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 17:36 | Son Güncelleme

Rus Donanması’na ait 868 borda numaralı ’BSF Pytlivy’ ile 870 borda numaralı Kashin sınıfı güdümlü füze destroyeri ’Smetlivy’ adlı savaş gemileri Çanakakle Boğazı’ndan geçerek, Akdeniz’e doğru yol aldı.

Rus Donanması’na ait 868 borda numaralı ’BSF Pytlivy’ ile 870 borda numaralı Kashin sınıfı güdümlü füze destroyeri ’Smetlivy’ adlı savaş gemileri Çanakakle Boğazı’ndan geçerek, Akdeniz’e doğru yol aldı. 2 gemi, Eceabat ilçesi önlerinde Marmara Denizi’ne doğru seyir halinde olan Rusya’nın Karadeniz filosuna kayıtlı 152 borda numaralı ‘Nikolay Filchenkov’ adlı genel amaçlı çıkarma gemisi gemisiyle karşılaştı.
İlk önce saat 16.15 sıralarında Rusya Donanması’na ait 868 borda numaralı ’BSF Pytlivy’ adlı savaş gemisi daha sonra da saat 16.30 sıralarında Rusya Donanması’na ait Kashin sınıfı 870 borda numaralı güdümlü füze destroyeri ’Smetlivy’ adlı savaş gemisi Çanakkale önlerine ulaştı. Peş peşe geçen iki Rus savaş gemisi Ege Denizi’ne açıldıktan sonra, Akdeniz’e doğru yol alacak.
Diğer taraftan iki Rus savaş gemisinin peş peşe geçişi sırasında, Ege Denizi yönünden gelerek saat 16.05 sıralarında Çanakkale Boğazı önlerinde olan Rusya’nın Karadeniz filosuna kayıtlı olan 152 borda numaralı ‘Nikolay Filchenkov’ adlı genel amaçlı çıkarma gemisi Eceabat ilçesi önlerinde karşı karşıya geldi. Rus savaş gemilerinin karşılıklı Çanakkale Boğazı’ndan geçişleri ise ilginç görüntülere sahne oldu.
Rus savaş gemilerie Çanakkale Boğazı geçişleri esnasında Sahil Güvenlik botları refakat etti.

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