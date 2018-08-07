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Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 09:48 | Son Güncelleme

Rus donanmasına ait, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne açıldı.

Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Marmara Denizi'nden bugün saat 06.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus donanmasına ait, 151 borda numaralı savaş gemisi, saat 08.00'de, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 08.45'te Çanakkale önlerine ulaştı.

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Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisinin geçişi sırasında, güvertesindeki askerlerin nöbet tutması ise dikkat çekti. (DHA)

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rus savaş gemisi azov Çanakkale Boğazı

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