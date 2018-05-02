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Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 17:33 | Son Güncelleme

KARADENİZ'den  bugün saat 16.00'da İstanbul  Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 151 borda numaralı Rus donanmasına ait çıkartma  gemisi 17.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ulaştı.

Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ /İSTANBUL, (DHA) KARADENİZ'den bugün saat 16.00'da İstanbul Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 151 borda numaralı Rus donanmasına ait çıkartma gemisi 17.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ulaştı. Geminin ön bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu ve tek sıra halinde askerlerin olduğu görüldü. Geminin orta kısmında bulunan askerler ise kıyıyı izledi. Güvertesinde askerlerin selamlama yaptığı savaş gemisine sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saatte geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizi'ne açıldı.

(FOTOĞRAF)

Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçtiRus savaş gemisi Boğaz'dan geçtiRus savaş gemisi Boğaz'dan geçtiRus savaş gemisi Boğaz'dan geçti

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