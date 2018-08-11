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  RUS SAVAŞ GEMİSİ 'ORSK' İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 11:28 | Son Güncelleme

Rus Donanması'na ait 'Orsk' adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Hakan KAYA-Taner YENER/İSTANBUL,(DHA)- Rus Donanması'na ait 'Orsk' adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk' sabah saat 09.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi. Sahil güvenlik ekiplerinin de eşlik ettiği gemi Karadeniz'e doğru ilerledi. Savaş gemisinin güvertesinde askerlerin İstanbul Boğazı'nı seyrettikleri görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Rus savaş gemisinden görüntü
-Geminin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçişi
-Gemideki askerlerin görüntüsü
-Geminin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçişi
-Genel ve detaylar

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