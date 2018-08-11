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Rus savaş gemisi 'Orsk' İstanbul Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 12:01 | Son Güncelleme

RUS Donanması'na ait 'Orsk' adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Hakan KAYA-Taner YENER/İSTANBUL,(DHA)- RUS Donanması'na ait 'Orsk' adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orsk' sabah saat 09.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi. Sahil güvenlik ekiplerinin de eşlik ettiği gemi Karadeniz'e doğru ilerledi. Savaş gemisinin güvertesinde askerlerin İstanbul Boğazı'nı seyrettikleri görüldü.

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Rus savaş gemisi 'Orsk' İstanbul Boğazı'ndan geçti Rus savaş gemisi 'Orsk' İstanbul Boğazı'ndan geçti 
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