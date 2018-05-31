Rus turist güneşlenirken hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, güneşlenirken fenalaşan 46 yaşındaki Rus turist, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, tatil için eşiyle Siteler Mahallesi'ndeki beş yıldızlı bir otele gelen 46 yaşındaki Valentin Petrov sahilde güneşlenirken fenalaştı.

Otel yetkililerinin 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Petrov, yolda yaşamını yitirdi.

Tansiyon hastası olduğu öğrenilen turistin cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

