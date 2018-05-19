HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Rus turistler, havuzda serinliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 12:33 | Son Güncelleme

HAVA sıcaklığının 30 dereceye yükseldiği Antalya'da, beş yıldızlı otel ve tatil köylerinde Rus turistler, havuzlarda serinliyor.

Rus turistler, havuzda serinliyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - HAVA sıcaklığının 30 dereceye yükseldiği Antalya'da, beş yıldızlı otel ve tatil köylerinde Rus turistler, havuzlarda serinliyor.
Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 23 derece kaydedildiği Antalya'nın turistik ilçesi Kemer, Rus tatilcileri ağırlıyor. Rus tatilciler, sıcak Kemer günlerini dans edip dinlenerek geçiriyor. Havuz partilerinde eğlenen Rus turistler, şapka, pareo ve renk renk plaj kıyafetleri ve bikinileriyle sıcak havanın keyfini çıkarıyor. Turistler, düzenlenen animasyon şovlara katılmayı da ihmal etmiyor. Havuz kenarında DJ müziği eşliğinde dans eden turistler, soğuk içeceklerini yudumlayarak tatilin her anını değerlendiriyor.

FOTOĞRAFLI

Rus turistler, havuzda serinliyorRus turistler, havuzda serinliyorRus turistler, havuzda serinliyorRus turistler, havuzda serinliyor

PARTNERKıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...Kıskanç eşin intikamı! Önce saçlarını kestiler sonra...
Dr. Yavuz Dizdar: Gerekmedikçe kendinizi kurcalatmayınDr. Yavuz Dizdar: Gerekmedikçe kendinizi kurcalatmayın
8'inci sınıf öğrencisi, Go-kart aracı yaptı8'inci sınıf öğrencisi, Go-kart aracı yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Sayısal Loto sonuçları 19 Mayıs: 3 devirli dev ikramiye sahibini bulacak mı?

Sayısal Loto sonuçları 19 Mayıs: 3 devirli dev ikramiye sahibini bulacak mı?

Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım

Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.