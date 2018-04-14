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Rus üsleri saldırıdan zarar görmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 07:49 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırı esnasında Tartus ve Hmeymim üslerine füze isabet etmediğini açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik saldırısı sırasında füzelerden hiçbirinin Tartus ve Hmeymim'de bulunan üslere isabet etmediğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiliz ve Fransız hava kuvvetleri ile ABD savaş gemilerinden gerçekleştirilen saldırılarda Suriye'de askeri ve sivil altyapıların hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, "ABD ve müttefiklerinin güdümlü füzelerinden hiçbiri Rusya Hava Savunma Birliğinin sorumluluğu altında olan Tartus ve Hmeymim'de bulunan üslere isabet etmedi." ifadesine yer verildi.

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Rusya Savunma Bakanlığı

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