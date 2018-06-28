Rus uzmanlar Erdoğan'ın başarısında hemfikir

Rus uzmanlar, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi sonuçlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılı politikalarının yansıması olduğu görüşünde birleşiyor.

Rusya'daki siyasi uzmanlar, 24 Haziran seçim sonuçlarını başkent Moskova'da düzenlenen yuvarlak masa toplantısında değerlendirdi.

Rusya Bilimler Akademisi Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi Uzmanı Boris Dolgov, seçim sonuçlarının, toplumun, Erdoğan'ın hem içerde hem de dışarıdaki politikalarına desteğini gösterdiğine işaret etti.

Dolgov, "Erdoğan karizmatik bir lider. Erdoğan'ın dış politikada emin ve kararlı bir lider olduğu ortada. Ne söylüyorsa onu mutlaka yerine getiriyor. Türkiye'nin çıkarlarını koruyor ve Türk seçmenine hitap ediyor." dedi.

Erdoğan'ın Münbiç ve Afrin'de verdiği kararların, ABD ve diğer ülkeler karşısında Türkiye'nin çıkarlarını nasıl koruduğunun ispatı olduğunu vurgulayan Dolgov, Türk seçmeninin bunu takdir ettiğini dile getirdi. Dolgov, "Erdoğan'ın politikası ile Türkiye, yeni çok kutuplu dünya düzeninin güç merkezlerinden birisi haline geldi." ifadesini kullandı.