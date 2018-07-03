Ruslar, Antalya'da tüm zamanların rekorunu kırdı

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına gelen turist sayılarından yapılan derlemeye göre haziranda Antalya'yı tercih eden Rusların sayısı 826 bin 963'ü görerek tüm zamanlardaki haziran rekorunu kırdı. Dünya Kupası organizasyonu Rusya'da devam ederken Ruslar ise tatil planları için Antalya'yı tercih etti. Antalya sahilleri Ruslarla doldu taştı.
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