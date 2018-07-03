Ruslar, Antalya'da tüm zamanların rekorunu kırdı

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına gelen turist sayılarından yapılan derlemeye göre haziranda Antalya'yı tercih eden Rusların sayısı 826 bin 963'ü görerek tüm zamanlardaki haziran rekorunu kırdı. Dünya Kupası organizasyonu Rusya'da devam ederken Ruslar ise tatil planları için Antalya'yı tercih etti. Antalya sahilleri Ruslarla doldu taştı.

Ruslar'dan rekor!

1 / 25 Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına gelen turist sayılarından yapılan derlemeye göre haziranda Antalya'yı tercih eden Rusların sayısı 826 bin 963'ü görerek tüm zamanlardaki haziran rekorunu kırdı.

2 / 25 Almanya'dan haziran ayında ise 254 bin 406 turist geldi ve geçen senenin aynı ayına göre yüzde 23.71 artış gerçekleşti.

3 / 25 Rusya Tur Operatörlri Birliği (ATOR), Rusya'nın haziranda Antalya'ya Almanların ve İngilizlerin toplamından daha fazla turist gönderdiğini vurguladı.

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