Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yapan Ruslar, Sovyet ordusunun İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi güçlerine karşı kazandığı zaferin 73'üncü yıl dönümünü kutladı.
Rusya'daki önemli bayramlardan 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Kemer Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlamaya, Belediye Başkanı Mustafa Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yüksel, Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Kemer Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Şener Gürler, Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Soronika, turizmciler ve ilçede tatil yapan Rus turistler katıldı.
Savaşta ölen Rus askerlerin anısına saygı duruşuyla başlayan etkinlikte konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel, Türkiye'nin Rusya ile tarihi geçmişinin savaşlara ve dostluklara dayalı olduğunu söyledi.
Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında Rusların ciddi katkılarının olduğunu ifade eden Yüksel, "Kemer'e her yıl çok sayıda Rus misafir geliyor. Onların bayramına ortak olup kutlamamız çok doğal. Bu kutlamaları çok önem önemsiyoruz. Hükümetimizin de çok önemsediği ticari ve askeri bir dostluk var." dedi.
Yüksel, her iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmek için çalıştıklarını belirterek, "Kemer'de tatil yapan Rus misafirlerin ülkelerine mutlu şekilde ayrılması için çaba gösteriyoruz. Kutlamaların turizme büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Burada yapılan kutlamalar, Rusya'da da beğeni topluyor." diye konuştu.
Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza da kutlamalara katılan herkesin bayramını kutladı.
Dans gösterileri ve konserlerde renkli görüntüler oluştu. Bazı Ruslar, savaşta ölen yakınlarının fotoğraflarını ellerinde taşıdı. Kutlamalara katılanların yakalarına, siyah ve turuncu kurdele takılırken, etkinlik kortej yürüyüşüyle sona erdi.
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