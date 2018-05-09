Antalya'da yaşayan Ruslar, 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferi kutladı.
Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğe, Antalya'da yaşayan yaklaşık 100 Rus ile çocukları katıldı. Etkinlikte, çocuklar çeşitli dans gösterileri sundu.
2. Dünya Savaşı'na katılan ve halen Antalya'da yaşayan 8 şeref madalyası sahibi Valentina Lyatifov (96) için tören düzenlendi. Çocuklar, Lyatifov'a çiçek verdi.
Dernek Başkanı İrina Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 Mayıs'ın sadece Rusya'nın değil, "bütün dünyanın insanlık zafer günü" olduğu, zaferin faşist düşüncelere karşı kazanıldığı görüşünü ifade etti.
Kazanılan zaferle faşist düşüncelerin dünyayı kontrol etmesini durdurduklarını söyleyen Balcı, "Bu bayramı özellikle çocuklarla kutluyoruz çünkü, onlara hür ve bağımsız dünyayı göstermek istiyoruz. Onları, demokrasi ve eşitlik duygularıyla yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.
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