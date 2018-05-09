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Ruslar Antalya'da "Zafer Günü"nü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 20:52 | Son Güncelleme

Antalya'da yaşayan Ruslar, Sovyet ordusunun 2. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı kazandığı zaferin 73'üncü yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi

Antalya'da yaşayan Ruslar, 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferi kutladı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğe, Antalya'da yaşayan yaklaşık 100 Rus ile çocukları katıldı. Etkinlikte, çocuklar çeşitli dans gösterileri sundu.

2. Dünya Savaşı'na katılan ve halen Antalya'da yaşayan 8 şeref madalyası sahibi Valentina Lyatifov (96) için tören düzenlendi. Çocuklar, Lyatifov'a çiçek verdi.

Dernek Başkanı İrina Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 Mayıs'ın sadece Rusya'nın değil, "bütün dünyanın insanlık zafer günü" olduğu, zaferin faşist düşüncelere karşı kazanıldığı görüşünü ifade etti.

Kazanılan zaferle faşist düşüncelerin dünyayı kontrol etmesini durdurduklarını söyleyen Balcı, "Bu bayramı özellikle çocuklarla kutluyoruz çünkü, onlara hür ve bağımsız dünyayı göstermek istiyoruz. Onları, demokrasi ve eşitlik duygularıyla yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

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Antalya Rus "Zafer Günü" Rus Sanat ve Kültür Derneği

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