HABER

Ruslardan anlamlı tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 01:31 | Son Güncelleme

Duma krizi nedeniyle Moskova ile Washington arasında gerilimin iyice arttığı, sert mesajların verildiği bir dönemde Rus Donanma gemilerinin Suriye kıyılarında tatbikat yapacağı kaydedildi.

Duma krizi nedeniyle Moskova ile Washington arasında gerilimin iyice arttığı, sert mesajların verildiği bir dönemde Rus Donanma gemilerinin Suriye kıyılarında tatbikat yapacağı kaydedildi. Uzmanlar tatbikatın böyle bir zamana denk gelmesinin anlamlı olduğunu belirtti.
Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde Esad rejiminin kimyasal saldırısı sonrasında ABD ile Rusya arasındaki gerilimin tırmanması dünyayı tedirgin etti. ABD Başkanı Trump’ın bugün attığı "Füzelerimiz geliyor, hazır ol Rusya" şeklindeki tweet gerilimi iyice arttırdı. Moskova ile Washington arasındaki gerilim devam ederken Rusya’dan anlamlı bir tatbikat haberi geldi. Rus Donanmasına ait gemilerin 11 Nisan’dan başlayarak Suriye kıyılarına yakın yerde tatbikat yapacağı, uluslararası havacılık personeli bildirimi (NOTAM) ve denizciler için seyir uyarılarını takip edecekleri kaydedildi. Raporların, kapalı alanın koordinatlarını ve orada eğitim çekiminin yürütülmesini içerdiği belirtildi. Akdeniz’in uluslararası sularında bulunan eğitim alanının, Suriye deniz sınırının bitişiğinde yer aldığı 11-12, 17-19 ve 25-26 Nisan tarihlerinde 10 ile 18 Moskova saati arasında kapalı olacağı kaydedildi.
Şu anda, Rus Deniz Kuvvetlerinin Akdeniz’deki daimi operasyonel bağlantısının bir parçası olarak, Karadeniz Deniz Filosu’nu sağlayan yaklaşık 15 savaş gemisi bulunuyor. Bunlar arasında, denizaltıların yanı sıra Kalibre seyir füzeleri Fırkateynler Admiral Grigorovich ve Admiral Essen’in taşıyıcıları yer alıyor.

Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı
İstanbullular dikkat! Seçim var, trafik kilitİstanbullular dikkat! Seçim var, trafik kilit
Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar!Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda yeni detaylar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

ABD 'kıyamet günü' uçağını havalandırdı

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Putin'den Netanyahu'ya Suriye uyarısı

Putin'den Netanyahu'ya Suriye uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cübbeli Ahmet kitabında verdiği tavsiyelerle gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında verdiği tavsiyelerle gündeme oturdu

MİT'in Kosova'dan getirdiği 6 FETÖ'cü ile ilgili flaş gelişme!

MİT'in Kosova'dan getirdiği 6 FETÖ'cü ile ilgili flaş gelişme!

11 Nisan Şans Topu sonuçları: 3. devir 2 milyon 600 bin! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgula!)

11 Nisan Şans Topu sonuçları: 3. devir 2 milyon 600 bin! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgula!)

Azerbaycan'da seçimi İlham Aliyev kazandı

Azerbaycan'da seçimi İlham Aliyev kazandı

Kosova'dan getirilen FETÖ'cülerle ilgili şok detaylar! Fethullah Gülen sorusuna cevap vermediler

Kosova'dan getirilen FETÖ'cülerle ilgili şok detaylar! Fethullah Gülen sorusuna cevap vermediler

İran'dan kritik Suriye açıklaması: Saldırı olursa Tahran, Şam'ın yanında yer alacak

İran'dan kritik Suriye açıklaması: Saldırı olursa Tahran, Şam'ın yanında yer alacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.