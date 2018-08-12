Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Türkiye Festivali" büyük ilgi görüyor.

Kültür, sanat, turizm ve spor gibi alanlarda çeşitli etkinliklerin yapıldığı festival, güzel havanın da etkisiyle ikinci günde de onbinlerce kişiyi ağırladı.

Krasnaya Presnaya'da düzenlenen festivalde, geleneksel sanat atölyelerinden gastronomiye kadar birçok alanda başta Rus turistlerin yaz aylarında sıkça tercih ettiği Antalya olmak üzere pek çok kentin tanıtımı yapıldı. Türk turizm şirketleri de kampanyalarıyla büyük ilgi topladı.

Ünlü Rus ve Türk sanatçıların da çeşitli gösterilerle sahne aldığı festivalde, özellikle Türk sanatçıların sahne şovları binlerce Rus tarafından ilgiyle izlendi.

Bugün sona erecek olan festival, akşam saatlerine kadar Moskovalıları ağırlamaya devam edecek.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, yaptığı açıklamada, söz konusu festivalin Rusya’da düzenlenen en kapsamlı ve yüksek katılımlı etkinlik olduğunu belirterek, "Geçen yıl festivale beklentilerin de üzerinde 150 binden fazla kişi katıldı, bu sene daha fazla katılım bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

