Rüstem Paşa Camisi'ndeki restorasyon çalışmaları

TEKİRDAĞ (AA) - Mimar Sinan'ın Tekirdağ'daki nadide eserlerinden biri olan ve İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde restoresi gerçekleştirilen Rüstem Paşa Camisi'nin, 17 Aralık'ta açılması planlanıyor.
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rüstem Paşa Camisi'nin önemli bir tarihi dokuya sahip olduğunu ve buna zarar verilmeden restore edildiğini söyledi.
Tarihi caminin 16. yüzyılda inşa edildiğini aktaran Sarı, "Bölge müdürlüğümüz hizmet alanı içerisinde olan tescilli eski eserlerden Rüstem Paşa Camisi, Mimar Sinan'ın eseri olup 16'ıncı yüzyılda inşa edilmiştir. Eser 1841 yılında Sultan Abdülmecit tarafından tamir ettirilmiş, kubbe üzerinde yer alan ve ender sayılabilecek örneklerden olan çiçek rölyefleri, kalem işleri ve caminin şadırvanı bu dönemin ekleridir." ifadelerini kullandı.
Caminin restoresine 13 Kasım 2017'de başlanıldığını ifade eden Sarı, "Rüstem Paşa Cami Çevre Düzenleme ve Restorasyon kurulunca bölge müdürlüğümüze ihale edilmiştir. Gelinen süreçte imitasyon çevre duvarları ve zemin kaplamaları sökülmüştür. Şadırvanın mozaik kaplamaları sökülerek, özgün döşeme kaplamaları ortaya çıkarılmış ve sütunları düzeltilmiştir." diye konuştu.
Caminin harim bölümünde yapılan sıva çalışması sonucunda 19'uncu yüzyıl sonrası kalem işlerine rastlanıldığına vurgu yapan Sarı, bunların Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun onayından sonra yapılacağını anlattı.
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- Yüzde 70 oranında tamamlandı
Sarı, kubbe kısmında tespit edilen çatlaklar için mikro enjeksiyon çalışmalarına devam edildiğine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:
"Kubbe üzerinde deforme olan ve kullanılamaz hale gelen kurşun kaplamalar yapıya zarar vermeden sökülmüş, söküm sonucunda ortaya çıkan çatlakların güçlendirme amaçlı enjeksiyon uygulamasına başlanılmış ve vasfını yitirmiş derz dolguların yenileme çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalar sonucunda kubbemizin kurşunları özgün malzemesiyle aslında uygun bir şekilde devam etmektedir. Zaman bağlı olarak çevre duvarlarının, korkuluklarının ve avlu zeminin özgün malzemelerine uygun bir şekilde yenilenme işlemlerine başlanılmıştır.
Sonuç olarak caminin restoresi, çevre düzenleme onarım işi, onaylı iş programına göre devam etmekte olup yüzde 70 oranında tamamlanmıştır. Tespit edilen kalem işlerinin ilgili koruma kuruluna sunulması ve takip eden onay süreci dışında gecikmeye sebebiyet verebilecek bir unsur bulunmayıp caminin süresi içerisinde ibadete açılması planlanıyor."
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