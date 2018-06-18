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Rusya, Afganistan’ın Taliban ile ateşkesi uzatmasından memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 18:24 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı: - "Kabil'in yeni girişiminin uzun süredir devam eden Afganistan topraklarında kardeş kavgasını sona erdireceğini ümit ediyoruz"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan yönetiminin Taliban ile ateşkes kararını uzatmasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin Taliban ile varılan geçici ateşkesin uzatıldığına dair açıklamasının memnun edici olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kabil'in yeni girişiminin uzun süredir devam eden Afganistan topraklarında kardeş kavgasını sona erdireceğini ümit ediyoruz. Bu girişim barış diyaloğu ve ulusal uzlaşma sürecinin başlamasına yardımcı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

- Ateşkes kararı

Afganistan Devlet Başkanı Gani, 20 Haziran'a kadar Taliban'a yönelik geçici ateşkes ilan edildiğini bildirmiş, 16 Haziran'da da ateşkes süresinin tek taraflı olarak uzatıldığını duyurmuştu.

Taliban da Ramazan Bayramı'nda üç günlük ateşkes kararı aldığını açıklamıştı. Taliban, böylece 2001'deki ABD işgalinin ardından ilk kez ateşkes ilan etmiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Rusya Taliban

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