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Rusya askeri uydu fırlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 09:08 | Son Güncelleme

Rusya askeri uydu fırlattı

ASTANA (AA) – Rusya, Kazakistan’daki Baykonur uzay üssünden askeri uydu fırlattı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, askeri uydunun Moskova saatiyle 01.12'de Proton-M roketiyle ile Baykonur uzay üssünden başarıyla fırlatıldığı belirtildi.

Uydunun Savunma Bakanlığı çıkarları doğrultusunda fırlatıldığını belirtilen açıklamada, Rusya Hava Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Aleksandr Golovko’nun roketin Baykonur’dan fırlatılışını komuta ettiği aktarıldı.

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askeri uydu

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