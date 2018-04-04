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Rusya BMGK'den "Salisbury" toplantısı talep etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 20:57 | Son Güncelleme

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, İngiltere'nin Salisbury kentindeki eski Rus ajanı Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayındaki suçlamaları görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyini toplantıya çağırdı - BMGK, yarın yerel saatle 15.00'da toplanacak

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya, İngiltere'nin Salisbury kentindeki eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayındaki suçlamalarını görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) toplantı talep etti.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Suriye'nin kuzeyindeki Han Şeyhun kasabasında düzenlenen ve en az 100 kişinin ölümüne yol açan kimyasal silah saldırısının 1. yılında BMGK'de yapılan oturumda konuştu.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in 13 Mart'ta BM Güvenlik Konseyine Salisbury kentindeki zehirlenme olayına ilişkin bir mektup gönderdiğini söyleyen Nebenzia, BMGK'den ülkesine yönelik suçlamaları görüşmek üzere yarın yerel saatle 15.00'da (TSİ 22.00) toplanmasını talep etti.

İki ülke arasındaki kriz çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın 4 Mart’ta Salisbury kentinde zehirlenmesinin ardından İngiltere'nin Rusya'yı suçlamasıyla başlamıştı. İngiltere 23 Rus diplomatı, Rusya da İngiltere'ye cevap olarak 23 İngiliz diplomatı sınır dışı etmişti.

İngiltere'nin girişimleri sonucunda bazı Batı ülkeleri Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı. Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.

Nebenzia, Suriye'deki kimyasal silah saldırılarına ilişkin yaptığı değerlendirmede ise rejimin kimyasal silah kullandığını reddederek, BMGK'nin ''hayali değil gerçek'' tehlike karşısında birleşmesi çağrılarını desteklediklerini söyledi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise BM'nin kimyasal silah kullanan Suriye rejimini sorumlu tutmakta başarısız olmasının dünyayı ''daha tehlikeli'' bir yer haline getirdiğine dikkati çekti.

Birkaç yıl önceki kimyasal silah saldırısının konseyi birleştirememesi ve harekete geçirememesinin üzücü bir gerçek olduğunu belirten Haley, ''Şimdi, hemen hemen her hafta kimyasal silah kullanan bir rejim var.'' dedi.

Haley, ''Hiç kimse kimyasal silahların kullanıldığı bir dünyada yaşamak istemez, kimse renksiz bir gazın ciğerlerimize sızıp bizi soluksuz bırakacağı korkusuyla yaşamak istemez. Şimdi harekete geçmezsek ve bu gidişatı değiştirmezsek hızla böyle bir dünyaya doğru sürükleneceğiz.'' ifadelerini kullandı.

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