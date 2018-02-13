Rusya'dan kritik iddia! 'ABD, Suriye'de devlet kurmaya çalışıyor'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Suriye’deki farklı Kürt gruplara yaklaşımını göz ardı etmenin dar bir bakış açısı olduğunu savunarak “Bu dar bakış açısının sonuçlarını şimdi görüyoruz.” dedi.

Lavrov, başkent Moskova’da Belçikalı mevkidaşı Didier Reynders’le düzenlediği basın toplantısında, ABD’yi Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan tek taraflı adımlar atmakla suçladı.

ABD’nin, Suriye’de uzun süre, belki de sonsuza kadar kalmayı planladığını savunan Lavrov, “ABD, Suriye’de herkes için kabul edilebilir bir güç değişikliğiyle noktalanacak istikrarlı bir siyasi süreç oluşana kadar kalmak istediğini belirtiyor. Bu, rejim değişikliği demektir.” diye konuştu.

"DEVLET BENZERİ YAPI KURMAK İSTİYORLAR"

Lavrov, ABD’yi, Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan tek taraflı adımlar atmakla suçlayarak “ABD’nin attığı adımların, Fırat Nehri’nin doğusundan başlayarak Irak sınırına kadar devlet benzeri bir yapı oluşturmaya yönelik olduğunu düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.