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Rusya'dan kritik iddia! 'ABD, Suriye'de devlet kurmaya çalışıyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2018 16:56 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye politikasını sert sözlerle eleştirdi. Lavrov, “ABD’nin adımları daha çok Suriye topraklarının büyük bölümünde, Fırat Nehri’nin doğu yakasından Irak sınırına kadar bir bölümde devlet benzeri bir yapı oluşturma yolunda ilerliyor” dedi.

Rusya'dan kritik iddia! 'ABD, Suriye'de devlet kurmaya çalışıyor'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Suriye’deki farklı Kürt gruplara yaklaşımını göz ardı etmenin dar bir bakış açısı olduğunu savunarak “Bu dar bakış açısının sonuçlarını şimdi görüyoruz.” dedi.

Lavrov, başkent Moskova’da Belçikalı mevkidaşı Didier Reynders’le düzenlediği basın toplantısında, ABD’yi Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan tek taraflı adımlar atmakla suçladı.

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ABD’nin, Suriye’de uzun süre, belki de sonsuza kadar kalmayı planladığını savunan Lavrov, “ABD, Suriye’de herkes için kabul edilebilir bir güç değişikliğiyle noktalanacak istikrarlı bir siyasi süreç oluşana kadar kalmak istediğini belirtiyor. Bu, rejim değişikliği demektir.” diye konuştu.

"DEVLET BENZERİ YAPI KURMAK İSTİYORLAR"

Lavrov, ABD’yi, Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan tek taraflı adımlar atmakla suçlayarak “ABD’nin attığı adımların, Fırat Nehri’nin doğusundan başlayarak Irak sınırına kadar devlet benzeri bir yapı oluşturmaya yönelik olduğunu düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

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ABD’nin, Suriye’nin kuzeyindeki eylemlerine de değinen Lavrov, şöyle konuştu: “ABD, herkesin ama özellikle de Türkiye’nin bu planlara yönelik itirazına rağmen sınır gücü kuvvetleri kurarak SDG’ye (PYD/PKK) geniş mali yardımlar yaptı. Türkiye’nin farklı Kürt gruplara yaklaşımını biliyoruz. Bu farklı şekillerde değerlendirilebilir ancak bu yaklaşım bir gerçek ve bunu tamamen göz ardı etmek dar bir bakış açısı. Bu dar bakış açısının Afrin de dahil olmak üzere yarattığı durumu görüyoruz.”

Lavrov, Kürtlerin Suriye’deki siyasi çözüm süreçlerine katılmasından yana olduklarını yineleyerek Kürtlerin, Suriye toplumunun değişmez bir parçası olduğunu söyledi.

AA

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Rusya ABD Suriye

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Ağzımızda tüy bitti, karıştırmayın burayı fena çuvallarsınız dedik,başta akp.li anayasa profu Kuzu olmak üzere yurtta sulhun cihanda sulhun ne faydası var bir yazıdır aha duvarda dursun ,bak adam anladınmı profluğu nasıl aldın bilemem ,bir anlamı varmış,hadi bu naneyi yediniz hemen abd.si rusu girmeden sınır hattında 20-30 km güvenlik oluşturun bunuda yapamadınız, bak şimdi afrin denilen kıç kadar yerde cebelleşiyoruz, bunların kafası ancak yolsuzluğa nursuzluğa,hırsızlığa,kumpasa,idinciliğe çalışır.Başımız öyle beladaki yarın bu mille öyle bir ohhhhhhhhhhhhhhhhhhh diyecekki göreceksiniz.
bizde sınırlarımızı genişletelim madem onlar devlet kurmaya çalışıyor
ABD ,RUSYA 'NIN DEDİĞİ GİBİ KÜRT DEVLETİ OLUŞUMU İÇİNDE ,FIRAT 'IN DOĞUSUNDA YPG NİN ARKASINDA DURMAKLA BUNU BELLİ EDİYOR.BİZ İSE AFRİN VE MÜNBİÇ ÖNEMLİ DİYE ŞARTLANDIRILIYORUZ. FIRAT 'IN DOĞUSUNDA NE YAPILMASI GEREKTİĞİ HİÇ İFADE EDİLMİYOR.ORADAKİ SINIRDA BİZİM SINIRIMIZ VE % 50 DAHA UZUN.ABD BURDA GÜCÜNÜ KALICI KILDIĞI TAKDİRDE IRAKLI KÜRTLERLE BİRLEŞTİRİP İSTEDİĞİNE ULAŞMIŞ OLACAK.BU YÜZDEN ESAT İLE BİRLİK OLUNARAK YPG İLE BİRLİKTE ABD Yİ DE BÖLGEDEN ÇIKARMAK EN KALICI ÇÖZÜM OLACAKTIR.AFRİN VE MÜNBİÇ TEK BAŞINA ÇÖZÜM DEĞİL.ABD Yİ BÖLGEDEN ÇIKARMAK GEREKİR.
günaydin... günaydın gunaydin
Günaydın lavrov günaydın Uyanda balığa gidelim.
ilk kürt devleti kurma fikri 1935 li senelerde Rusya tarafından dile getirildi daha sonra abd pastaya ortak oldu sscb yıkılıp abd soğuk savaşı kazanınca pastaya tek başına çöktü. bu iki şerefsiz ülkede orada kürt devleti istiyor mesele onu kimin kuracağı. ama tvleri açaın sözde akademisyenler siyasetçiler lafontenden masallar anlatıyorlar açık oturumlarda.
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