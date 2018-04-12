Rusya'dan son dakika Suriye açıklaması!

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezi, Suriye ordusunun Doğu Guta'yı Ceyşul İslam’ın (İslam Ordusu) elinden aldığını duyurdu.
Bölgeden yaklaşık 8000 militan ve 40.000 sivilin tahliyesi için anlaşma sağlandığı öğrenilmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezi yöneticisi Yuriy Yevtuşenko "Duma’daki çatışmalara son verildi. Militanların ve aile fertlerinin tahliye edilmesi için Duma’ya 100 otobüsten oluşan bir konvoy giriş yaptı, ilk grup bu otobüslerle tahliye edilecek. Toplamda 8 bine kadar militanın ve aile fertlerinden yaklaşık 40 bin kişinin çıkarılması planlanıyor” ifadelerini kullanmıştı.
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