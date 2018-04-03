Rusya Devlet Başkanı Putin Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin onuruna yemek verdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek basına kapalı gerçekleşti.
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