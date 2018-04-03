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Rusya Devlet Başkanı Putin Ankara'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 23:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin onuruna yemek verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek basına kapalı gerçekleşti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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