Rusya Devlet Başkanı Putin Avusturya’da

VİYANA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği'nin (AB) ülkesine yönelik uyguladığı yaptırımlara ilişkin, "Yaptırımlar hem buna öncülük edenlere hem de uygulana zarar vermekte. Bu nedenle taraflar bu yaptırımların kaldırılmasına ilgi duyuyor, doğal olarak biz de kaldırılmasından yanayız.” dedi.

Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından askeri törenle karşılandı.

İkili görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında Putin, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin her zaman iş birliğine dayalı olduğunu ifade ederek, Rusya’nın, Avusturya’nın Almanya’dan sonra ikinci büyük ekonomik ortağı olduğunu söyledi.

Putin, ziyaretinin iki ülke arasında 1968’de imzalanan gaz anlaşmasının 50’nci yıl dönümü münasebetiyle olduğunu belirterek, Avusturya’nın Rus gazını Avrupa’ya taşımada her zaman kilit rol oynadığını vurguladı.

Her iki ülke arasında turizm ve kültürel etkinliklerin arttırılması konusunda çalışmaların sürdürüldüğüne dikkati çeken Putin, bu yılın "Avusturya-Rusya Müzik ve Kültür Yılı" olduğunu hatırlattı.