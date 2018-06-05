Rusya Devlet Başkanı Putin Avusturya’da

VİYANA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği'nin (AB) ülkesine yönelik uyguladığı yaptırımlara ilişkin, "Yaptırımlar hem buna öncülük edenlere hem de uygulana zarar vermekte. Bu nedenle taraflar bu yaptırımların kaldırılmasına ilgi duyuyor, doğal olarak biz de kaldırılmasından yanayız.” dedi.
Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen tarafından askeri törenle karşılandı.
İkili görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında Putin, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin her zaman iş birliğine dayalı olduğunu ifade ederek, Rusya’nın, Avusturya’nın Almanya’dan sonra ikinci büyük ekonomik ortağı olduğunu söyledi.
Putin, ziyaretinin iki ülke arasında 1968’de imzalanan gaz anlaşmasının 50’nci yıl dönümü münasebetiyle olduğunu belirterek, Avusturya’nın Rus gazını Avrupa’ya taşımada her zaman kilit rol oynadığını vurguladı.
Her iki ülke arasında turizm ve kültürel etkinliklerin arttırılması konusunda çalışmaların sürdürüldüğüne dikkati çeken Putin, bu yılın "Avusturya-Rusya Müzik ve Kültür Yılı" olduğunu hatırlattı.
Putin, enerji başta olmak üzere birçok alanda ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için çeşitli planların hayata geçirilmesi için iki ülkenin birlikte çalıştığını dile getirdi.
Rusya’ya yönelik AB'nin uyguladığı yaptırımlara da değinen Putin, “Yaptırımlar, baskılar çoğunlukla taraflı şeyler ve genel olarak siyasi sorunları gidermek için hedefleniyor ancak ciddi sonuçlar elde edilemiyor. Yaptırımlar hem buna öncülük edenlere hem de uygulana zarar vermekte. Bu nedenle taraflar bu yaptırımların kaldırılmasına ilgi duyuyor, doğal olarak biz de kaldırılmasından yanayız.” değerlendirmesinde bulundu.
Putin, Rusya’nın yaptırımların neden olduğu sorunların üstesinden geldiğini söyledi.
- "Avrupa'da barış Rusya ile mümkün olur"
Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen de Avusturya-Rusya ilişkilerinin her zaman iyi bir zemine dayandığını, yalnız siyasi değil aynı zamanda kültürel ve sosyal ilişkilerin de gayet olumlu olduğunu anlattı.
Avusturya’nın Rusya’ya doğrudan yatırımının yaklaşık 7 milyar avro seviyesinde olduğunu belirten Van der Bellen, Gazprom ve Avusturya enerji firması ÖMV arasında yaklaşık 50 yıldır süren iş birliğinin ekonomideki iyi ilişkilerin en önemli göstergesi olduğunu kaydetti.
Van der Bellen, Avusturya’nın yaklaşık bir ay sonra AB Komisyonu dönem başkanlığını üstleneceğini anımsatarak, ülkesinin dünya genelinde yaşanan gerginliklerin giderilmesi için çalıştığını, bu kapsamda Rusya’ya yönelik uygulanan yaptırımların kaldırılması için de çaba sarf ettiğini söyledi.
Rusya ile diyaloğun yalnız Avusturya değil aynı zamanda AB için de çok önemli olduğunu vurgulayan Van der Bellen, “Rusya’nın büyük bir kısmı Avrupa’nın parçasıdır ve dışarıda bırakılamaz. Avrupa genelinde barış yalnız Rusya ile mümkün olacaktır.” ifadelerini kullandı.
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