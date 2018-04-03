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Rusya Devlet Başkanı Putin: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde S-400 sistemlerinin teslimat sürelerinin azaltılmasına karar verdik."

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 20:41 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Putin: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde S-400 sistemlerinin teslimat sürelerinin azaltılmasına karar verdik."

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