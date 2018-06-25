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Rusya Devlet Başkanı Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 11:26 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, Erdoğan’a yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi ve AK Parti’nin zaferi nedeniyle kutlama mesajı gönderdiği bildirildi.

Putin mesajında, seçim sonuçlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi otoritesini tam olarak gösterdiğini belirtti.

Mesajda Putin, Türkiye’nin önünde duran güncel sosyal-ekonomik konuların çözümünde, ülkenin dış politikasının güçlendirilmesindeki yönetim anlayışı nedeniyle Erdoğan’ın geniş destek aldığını ifade etti.

Stratejik bir düzeye ulaşan Rus-Türk ortaklık ilişkilerinin gelişiminin ilerici niteliğinden memnun olduğunu kaydeden Putin, ikili, bölgesel ve uluslararası gündemde yakın iş birliğine, anlamlı diyaloğun devamına hazır olduğunu vurguladı.

Bu iş birliğinin Avrasya’da barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması yolunda ilerlediğine işaret eden Putin, bunun Rus ve Türk halkının temel çıkarlarına cevap verdiğinin altını çizdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tebrik

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