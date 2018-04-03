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Rusya Devlet Başkanı Putin: "TürkAkım'da deniz kısmında iki ayrı hat kuruluyor. Kısa süre içinde kara kısmında da hat kurmaya başlayacağız."

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 20:42 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Putin: "TürkAkım'da deniz kısmında iki ayrı hat kuruluyor. Kısa süre içinde kara kısmında da hat kurmaya başlayacağız."

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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