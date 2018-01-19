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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 23:27 | Son Güncelleme 6 saat önce

- "İran nükleer anlaşması henüz ölü değil ama anlaşmanın taraflarından biri tek taraflı çekilirse uygulanamaz hale gelir ve ortada anlaşma kalmaz"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilmesi durumunda anlaşmanın hayatta kalamayacağını ve uygulanamayacağını söyledi.

Lavrov, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İran nükleer anlaşması ile ilgili soruları yanıtlayan Lavrov, ABD'nin bu konudaki tutumunu eleştirdi.

Lavrov, "İran nükleer anlaşması henüz ölü değil ama anlaşmanın taraflarından biri tek taraflı çekilirse uygulanamaz hale gelir ve ortada anlaşma kalmaz." dedi.

ABD'nin Avrupa Birliği'nden ülkeleri anlaşmanın tekrar görüşülmeye açılması konusunda ikna etmeye çalışacağına inandığını ancak anlaşmanın şartlarının tekrar görüşülemeyeceğini ve bunun İran için kabul edilemez olduğunu söyledi.

Lavrov, "İsrail ve Filistin arasındaki barış görüşmelerinde Rusya, ABD'nin yerini doldurabilir?" sorusuna ise Moskova'nın taraflara bu teklifi götürdüğünü ve tekliflerinin hala geçerli olduğu yanıtını verdi.

ABD'nin BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna yaptığı yardımları kesmesine ilişkin ise bu kararın bölgedeki Filistinli mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması çabalarını olumsuz etkileyeceğini ifade eden Lavrov bu konuda neler yapılacağına ilişkin tüm taraflarla görüşeceklerini sözlerine ekledi.

(AA)

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