Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara'da

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
Lavrov, Ankara'daki programı çerçevesinde yarın 10. Büyükelçililer Konferansında konuşma yapacak ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.
İki bakan, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Lavrov'un temaslarında, ikili ilişkilerinin yanı sıra başta Suriye olmak üzere bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması bekleniyor.
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