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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus diplomatları sınır dışı eden ülkelere aynı sayıda diplomatı sınır dışı ederek karşılık verileceğini bildirdi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 20:24 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus diplomatları sınır dışı eden ülkelere aynı sayıda diplomatı sınır dışı ederek karşılık verileceğini bildirdi.

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