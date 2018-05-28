HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Suriye'de dengeleri değiştirecek açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 16:24 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin güney sınırında sadece Beşşar Esed rejimine ait güçlerin bulunması gerektiğini savunarak, "Suriye’nin İsrail ile sınırında sadece Suriye Arap Cumhuriyeti birliklerinin temsilcileri bulunmalıdır" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Suriye'de dengeleri değiştirecek açıklama

Lavrov, Mozambikli mevkidaşı Jose Pacheco ile düzenlediği ortak basın toplantısında İsrail basınında çıkan Rusya’nın İran’dan Suriye - İsrail sınırındaki güçlerini çekmesini istediğine yönelik haberleri değerlendirdi.

"İSRAİL SINIRINDA SADECE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ BİRLİKLERİ BULUNMALI"

Suriye’nin güneyindeki gerginliği azaltma bölgesi için varılan mutabakata göre yabancı güçlerin bölgeden çekilmesi gerektiğini vurgulayan Lavrov, "Suriye’nin İsrail ile sınırında sadece Suriye Arap Cumhuriyeti birliklerinin temsilcileri bulunmalıdır." ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN GÜÇLERİNİ ÇEKMESİNİ UMUYORUZ"

Lavrov, ABD'nin Suriye-Irak-Ürdün sınırı yakınındaki Tanif askeri üssünde birlik bulundurmasının hiçbir mantığı olmadığını öne sürerek, ABD’nin güçlerini buradan çekme planını hayata geçirmesini umduklarını kaydetti.

Tanif civarında terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı terör gruplarının etkin hale geldiğini iddia eden Lavrov, bu yönde pek çok veriye sahip olduklarını savundu.

SURİYE'NİN GÜNEYİ GÜVENLİ BÖLGE İLAN EDİLMİŞTİ

Suriye'nin güneyi Astana anlaşmaları kapsamında geçen yıl mayıs ayında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmiş, iki ay sonra ABD ve Rus yönetimlerinin vardığı yeni anlaşmayla bu statüden çıkartılarak güvenli bölge ilan edilmişti. (AA)

PARTNERYıl: 1913! Dehşete düşüren o an...Yıl: 1913! Dehşete düşüren o an...
Kaçak otomobil parçalarını hurda göstererek yurda sokmuşlarKaçak otomobil parçalarını hurda göstererek yurda sokmuşlar
Başsavcılık, Atatürkçü Düşünce Derneğine darbe övücü paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattıBaşsavcılık, Atatürkçü Düşünce Derneğine darbe övücü paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye israil Rusya Sergey Lavrov Beşşar Esed

En Çok Okunan Haberler

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı: Bol kepçeden attık

SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı: Bol kepçeden attık

CHP'nin milletvekili adayı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu için YSK'ya itiraz

CHP'nin milletvekili adayı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu için YSK'ya itiraz

Malatya'da kendini yakmak isteyen çiftçi: AK Parti'ye oy vermiştim, keşke ellerim kırılsaydı

Malatya'da kendini yakmak isteyen çiftçi: AK Parti'ye oy vermiştim, keşke ellerim kırılsaydı

Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay aşkı belgelendi

Nurgül Yeşilçay ve Necati Kocabay aşkı belgelendi

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Haberlerde aynı sözü tekrar çok Okumayı engelliyor.Lütfen aynı içeriği tekrar tekrar yazmayın.
Diğer Haberler
Fatih Portakal için Adalet Bakanlığı'na Selahattin Demirtaş başvurusu: Programa ankesörlü telefonla katılsın

Fatih Portakal için Adalet Bakanlığı'na Selahattin Demirtaş başvurusu: Programa ankesörlü telefonla katılsın

Meteoroloji'den kritik uyarı: Sel baskını, yıldırım ve doluya karşı dikkat!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Sel baskını, yıldırım ve doluya karşı dikkat!

İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin Pensilvanya iddialarına sert yanıt: Açıklamazsan namertsin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin Pensilvanya iddialarına sert yanıt: Açıklamazsan namertsin!

Başsavcılık, Atatürkçü Düşünce Derneğine darbe övücü paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı

Başsavcılık, Atatürkçü Düşünce Derneğine darbe övücü paylaşımı nedeniyle soruşturma başlattı

Muş'ta yetişen cağ bitkisinin garip sırrı! Yiyen ikiz çocuk sahibi oluyor!

Muş'ta yetişen cağ bitkisinin garip sırrı! Yiyen ikiz çocuk sahibi oluyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.