Rusya Dışişleri Bakanlığından Suriye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve müttefiklerinin Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonu kınayarak batılı liderlerin hızlı bir şekilde tehlikeli duruma son vermesi çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye’ye karşı onun topraklarında büyük bir füze saldırısı yaparak ABD’nin İngiltere ve Fransa ile Birleşmiş Milletler Tüzüğü’nü kaba bir şekilde ihlal eden saldırgan bir eylemi gerçekleştirdiği savunuldu.

Deniz ve havadan 100’ün üzerinde Suriye’yi hedef alan güdümlü füze atıldığı belirtilen açıklamada, askeri yerler ile sivil altyapılar dahil önemli maddi zararlar meydana geldiği ifade edildi.

Saldırıdan sivillerin zarar gördüğüne dair basında bilgiler olduğu aktarılan açıklamada, Rus vatandaşlarının zarar görmediği ve Rusya’nın kontrolünde olan üslerin de füzeler tarafından hedef alınmadığı bildirildi.

Açıklamada, “Bu maksatlı korkunç eylem, Suriye rejiminin Şam banliyösündeki Duma şehrinde 7 Nisan’da sözde kimyasal silah kullandığı şeklinde uydurulmuş bahanelerle gerçekleştirilmiştir.” değerlendirmesine yer verildi.