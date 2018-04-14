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Rusya dünyanın en derin mağarasına indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 23:51 | Son Güncelleme

Rus speleologlar Abhazya’daki dünyanın en derin mağarası Krubera’ya inmeyi başardı.Rus speleologlar, Abhazya’da bulunan ve dünyanın en derin mağarası olarak kabul gören Krubera’ya inmeyi başardı.

Rus speleologlar Abhazya’daki dünyanın en derin mağarası Krubera’ya inmeyi başardı.
Rus speleologlar, Abhazya’da bulunan ve dünyanın en derin mağarası olarak kabul gören Krubera’ya inmeyi başardı. 2190 metre olarak bilinen mağaraya 1 haftada inen speleologlar mağaranın derinliğinin aslında 2212 metre olduğunu tespit etti. Daha önce Amerikalılardan Avrupalılara kadar birçok speleologun inmeye çalıştığı ama tüm derinliğine ulaşamadığı mağaraya inmeyi başaran Ruslar, mağara ile ilgili bilinen tüm bilgileri değiştirecek çalışmalara imza attı. Mağaraya 27 günde inilmesi beklenmesine karşın bu süreci 1 haftaya indiren Rus speleologlar, mağaranın uzunluğunun ise 13 bin 432 metre olduğunu keşfetti.
Rus speleologlar Pavel Demidov ve İlya Turbanov’un ekibi yaptıkları çalışmalarla ilginç bulgulara da ulaştı. Ekip, mağara içinde yaptıkları araştırmalarda daha önce hiç görülmeyen canlı türlerini görüntüleyip, karşılaştıkları canlılardan laboratuvarda incelenmek üzere örnek aldı.

Rusya dünyanın en derin mağarasına indi

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Rusya dünyanın en derin mağarasına indi

Rusya dünyanın en derin mağarasına indi
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Rusya dünyanın en derin mağarasına indi

Rusya dünyanın en derin mağarasına indi
3 / 7

Rusya dünyanın en derin mağarasına indi

Rusya dünyanın en derin mağarasına indi
4 / 7

Rusya dünyanın en derin mağarasına indi

Rusya dünyanın en derin mağarasına indi
5 / 7

Rusya dünyanın en derin mağarasına indi

Rusya dünyanın en derin mağarasına indi
6 / 7

Rusya dünyanın en derin mağarasına indi

Rusya dünyanın en derin mağarasına indi
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Rusya dünyanın en derin mağarasına indi

Rusya dünyanın en derin mağarasına indi
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