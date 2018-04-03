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Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin Ankara'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 16:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'i resmi törenle karşıladı

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan, Putin'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Konuk Devlet Başkanı Putin, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerin takdiminin ardından Erdoğan ve Putin, merdivenlerde ülkelerinin bayrakları önünde poz verdi.

Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Santrali (NGS) Temel Atma Töreni'ne katılacak Erdoğan ve Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bahçesinde hazırlanan platforma geçecek.

Temel atma töreninin ardından baş başa görüşecek olan iki lider, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı ile anlaşmaların imza töreni sonrasında da ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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