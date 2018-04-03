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Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimiv, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 14:20 | Son Güncelleme

IHAAW141346-GEN/03-04-2018 - Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimiv, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı ziyaret etti 03.04.2018 14:13:46 TSI NNNN

IHAAW141346-GEN/03-04-2018

- Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimiv, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı ziyaret etti

03.04.2018 14:13:46 TSI
NNNN

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