Rusya ile Ukrayna tutuklu ziyaretinde anlaştı

Rusya ile Ukrayna'nın, her iki ülkede bulunan 34 tutukluya insan hakları temsilcilerinin ziyaret gerçekleştirilmesi hususunda anlaşmaya vardığı bildirildi.
Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskalkova ve Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yetkilisi Ludmila Denisova Moskova'da bir araya geldi.
Görüşme sonrasında Rus Ombudsmanlık basın merkezinden yapılan açıklamada, ağustos sonuna kadar 34 tutuklunun vatandaşı olduğu ülkenin yetkilileri tarafından serbestçe ziyaret edilmesine ilişkin tarafların anlaştığı belirtildi.
Açıklamada, "Rusya ve Ukrayna'da karşılıklı olarak ziyaretlerin zamanlamaları hususunda anlaşıldı." denildi.
Bir süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, her iki ülkenin insan hakları yetkililerinin Ukrayna'daki tutuklu Rus vatandaşları ve Rusya'da bulunan Ukraynalı tutukluları ziyaret etmesi için anlaşma sağlandığı bildirilmişti.
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