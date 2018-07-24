Rusya Kızıldeniz'de doğalgaz arayacak

Sudan, Kızıldeniz'de var olduğu düşünülen doğalgazın ortaya çıkarılması için Rus şirketiyle anlaşma imzaladı.
Hükümetten yapılan açıklamada, heyetlerin, Sudan Petrol ve Gaz Bakanı Ezheri Abdülkadir ve Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Dmitri Kobılken başkanlığında başkent Hartum'da bir araya geldiği kaydedildi.
Yapılan anlaşmaya göre, Rus şirket "Ross Geology", Sudan ile istişareli şekilde Kızıldeniz bölgesinde doğalgaz arama çalışması yapacak.
Arama çalışmalarının ne zaman başlayacağına dair bilgi verilmedi.
Sudan Petrol ve Gaz Bakanı Ezheri Abdülkadir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kızıldeniz, ülkenin merkezi konumundadır. Port Sudan şehrinde, petrol ve doğalgaz aramak ve bunları ortaya çıkarmak için gerekli adımları atıyoruz." dedi.
Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Dmitri Kobılken, iki günlük ziyaret kapsamında Sudan'a gelirken, Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir başta olmak üzere birçok bakanla ikili toplantılar gerçekleştirdi.
Sudan Devleti, ABD'nin 20 yıl uyguladığı ekonomik yaptırımları geçen yıl ekim ayında kaldırmasının ardından enerji kaynaklarını ortaya çıkarmak için başta Türkiye olmak üzere birçok ülke ile ortak anlaşmalar imzalıyor.
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