Rusya Milli Günü Ankara'da kutlandı

Rusya Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve eşi Irina Yerhova'nın ev sahipliğinde büyükelçilikte verilen davete, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Dışişleri Bakanlığı Kafkasya, Orta Asya, Rusya ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Şefik Vural Altay ile Ankara'da görev yapan çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat ve gazeteci katıldı.
Resepsiyon, Türkiye ve Rusya'nın milli marşlarının okunmasının ardından başladı.
Büyükelçi Yerhov'un 2018 FIFA Dünya Kupasının resmi maskotu Kurt Zabivaka tasarımlı pastayı konukları Bakan Ağbal, Demir ve Altay ile birlikte kesmesinin ardından davet sona erdi.
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