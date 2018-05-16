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Rusya Müslümanlarından ABD’ye kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 04:40 | Son Güncelleme

Rusya Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını kınadığını duyurdu

MOSKOVA (AA) – Rusya Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi, ABD’nin Kudüs’te büyükelçilik açarak uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmesini kınadı.

İdareden yapılan yazılı açıklamada, Kudüs ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler'in (BM) karar aldığı hatırlatılarak, Kudüs’ün üç dine ait bir şehir olduğu vurgulandı.

En uzun ve en kanlı ihtilaflardan biri olan Filistin meselesinin siyasi çerçevede adil bir çözüme kavuşması gerektiği belirtilen açıklamada, ABD’nin uluslararası kuralları ihlal eden Kudüs kararının yeni bir çatışmayı alevlendirdiğine dikkat çekildi.

Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması konusundaki Rusya yönetiminin değişmeyen pozisyonunu Rus Müslümanlarının tamamen desteklediği kaydedilen açıklamada, Kudüs'teki durumla bağlantılı olarak, “Rusya Müftüler Konseyi ve Rusya Müslümanları Dini İdaresi ABD’nin uluslararası kuralları ihlalini kınıyor.” ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kudüs Rusya Müslümanları

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