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Rusya NATO ile askeri iş birliğini artırmayı hedefliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 20:11 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu: - "Helsinki'de gerçekleşen Rusya-ABD zirvesinin, Washington ve NATO üyesi ülkelerle olan askeri iş birliğimizin derinleştirilmesine ivme katacağını düşünüyoruz"

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Finlandiya'da yaptığı zirvenin Rusya'nın NATO üyesi ülkelerle askeri iş birliğinin derinleştirilmesini hızlandıracağını bildirdi.

Şoygu, Bakanlıkta yaptığı açıklamada, Putin ve Trump'ın Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yaptığı görüşmenin Rusya'nın NATO üyesi ülkelerle askeri iş birliğini etkileyeceğini belirterek, "Helsinki'de gerçekleşen Rusya-ABD zirvesinin, Washington ve NATO üyesi ülkelerle olan askeri iş birliğimizin derinleştirilmesine ivme katacağını düşünüyoruz." dedi.

NATO üyesi ülkelerin Doğu Avrupa'da askeri hava tatbikatlarını arttırdığına dikkati çeken Şoygu, bu bölgede NATO askerlerinin sayısının 2 binden 15 bine çıktığı bilgisini paylaştı.

Şoygu ayrıca ABD'nin yardımıyla Avrupa'da Finlandiya, Estonya, Polonya, Almanya ve Fransa'da siber operasyon merkezleri oluşturulduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

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