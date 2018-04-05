Rusya, Rumlar'a Akkuyu ile ilgili bilgi verdi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- RUSYA'nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatını üstlenen Rosatom heyetinin, 'santralin güvenli olacağı' konusunda Rum yönetimini bilgilendirdiğini açıkladı.
Rus şirketin Rum Meclis Başkanı ve Enerji Bakanlığı yetkilileriyle görüşerek, konuyla ilgili bilgi verdiği belirtildi. Rum medyasına açıklama yapan Osadchiy; enerji santralinin kaygıya neden olmaması gerektiğini söyledi. Osadchiy, “Türkiye ile ilişkilerimiz önceden kötüydü, şimdi normalleşme dönemine giriyor. Bu Rusya’nın Kıbrıs ile ilişkilerini ve Kıbrıs sorunundaki tezlerini etkilemez. İlişkilerimiz özellikle ekonomik alanda karşılıklı ilgi aşamasına giriyor" dedi.
S-400 füze sistemi satışı anlaşması konusuna da değinen Osadchiy, “Sadece ticari bir anlaşma. Biz sadece bu sistemleri satıyor ve parasını alıyoruz” diye konuştu.
Rum Sözcü Prodromos Prodromu ise "Ada’ya sadece 65 kilometre mesafede, Mersin yakınlarındaki Akkuyu’da nükleer santral işleyecek olması endişe verici bir gelişme” iddiasında bulundu.
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