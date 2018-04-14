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Rusya: "Rus savunma sisteminin koruduğu üslere füze gelmedi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 07:23 | Son Güncelleme

IHAAW071546-GEN/14-04-2018 - Rusya: "Rus savunma sisteminin koruduğu üslere füze gelmedi" 14.04.2018 07:15:46 TSI NNNN

IHAAW071546-GEN/14-04-2018

- Rusya: "Rus savunma sisteminin koruduğu üslere füze gelmedi"

14.04.2018 07:15:46 TSI
NNNN

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